Covid-19 вновь выявлен в Энгурском крае, в Риге болеют 82 человека

Случай заболевания Covid-19 вновь выявлен в Энгурском крае, где ранее все больные выздоровели, а еще один человек заболел в Айзкраукльском крае, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.
В обоих краях количество заболевших не превышает пяти. В настоящее время случаи Covid-19 имеются в 35 краях Латвии.
Из зарегистрированных вчера трех заразившихся один относится к возрастной группе от 10 до 19 лет, один - к группе 40-49 лет, один - к группе от 70 до 79 лет.
Из восьми выздоровевших на прошлой неделе - пятеро рижан. Covid-19 в столице сейчас болеют 82 человека.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2328 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания.
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