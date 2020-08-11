С 17 августа смягчены ограничения для общепита, а собираться смогут до 1000 человек

С 17 августа в помещениях разрешено собираться до 1000 человек, а также смягчены ограничения для предприятий общественного питания, мест проведения культурных, спортивных и религиозных мероприятий, предусматривают принятые правительством поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.
Изменений относительно собраний на открытом воздухе не планируется - собираться по-прежнему смогут до 3000 человек.
В заведениях общественного питания за одним столиком смогут находиться восемь посетителям вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений не будет.
Также заведениям общественного питания, как и культурным, спортивным и религиозным учреждениям, разрешено работать до 2 часов ночи вместо ранее установлееного времени - до полуночи.
Площадь на одного посетителя в заведениях общественного питания уменьшена с 4 кв. м до 3 кв. м.
Сохранится требование двухметровой дистанции между столиками.
Время работы развлекательных заведений, в том числе ночных клубов и дискотек, не изменится, так как эти заведения стали очагами заражения в других европейских странах. Поэтому они и в дальнейшем могут работать только до 24 часов.
Сохранено условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.
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