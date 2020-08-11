С 17 августа смягчены ограничения для общепита, а собираться смогут до 1000 человек

Изменений относительно собраний на открытом воздухе не планируется - собираться по-прежнему смогут до 3000 человек.

В заведениях общественного питания за одним столиком смогут находиться восемь посетителям вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений не будет.

Также заведениям общественного питания, как и культурным, спортивным и религиозным учреждениям, разрешено работать до 2 часов ночи вместо ранее установлееного времени - до полуночи.

Площадь на одного посетителя в заведениях общественного питания уменьшена с 4 кв. м до 3 кв. м.

Сохранится требование двухметровой дистанции между столиками.

Время работы развлекательных заведений, в том числе ночных клубов и дискотек, не изменится, так как эти заведения стали очагами заражения в других европейских странах. Поэтому они и в дальнейшем могут работать только до 24 часов.

Сохранено условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.