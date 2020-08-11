МВД Беларуси: в ходе протестов в больницы попали более 200 человек, один погиб

"Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - цитирует канал сообщение Минздрава.

Напомним, ранее МВД Беларуси сообщило, что в ночь на 11 августа в ходе протестов, начавшихся после голосования на выборах президента страны, по всей Беларуси были задержаны более 2000 человек.

Наиболее массовые протесты, по словам представителя МВД, произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Пострадал 21 сотрудник правоохранительных органов.