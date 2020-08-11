В Беларуси опубликовано "видео задержания провокаторов". "Открытая Россия" узнала своих наблюдателей на выборах

На видео видны как минимум семь лежащих на траве или стоящих на коленях мужчин. Двое из них рассказывают, что приехали в Беларусь из России, чтобы отдохнуть.

Один задержанный рассказал, что 12 раз привлекался к уголовной ответственности.

Внимание на видео уделялось и татуировкам некоторых задержанных, пишет "Медуза".

Власти опубликовали ролик с якобы организаторами беспорядков.



Все с татуировками, фашисты, судимые по нескольку раз и русские.



Являются ли они наркоманами не уточняется pic.twitter.com/zZ9pXrYLgF — Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020

После публикации записи "Открытые медиа" сообщили, что на видео среди задержанных присутствуют двое координаторов "Открытой России" - Артем Важенков и Игорь Рогов.

По информации организации, они приехали в Беларусь в качестве наблюдателей на выборах, однако затем пропали.

"Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали в Беларусь наблюдать за выборами", - сказали в "Открытых медиа".

Напомним, в Беларуси в связи с протестами после выборов президента было начато 21 уголовное дело, по которым задержали более 80 человек.