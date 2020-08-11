За взятку задержаны двое полицейских. Они потребовали и получили от водителя два ведра меда

Как пояснили в бюро, упомянутые должностные лица Госполиции взятку - два ведра или несколько десятков килограммов меда - потребовали и приняли у владельца некоего транспортного средства.

В ходе процессуальных действий взятка была изъята, причем она уже была расфасована в более мелкую посуду.

Задержанные признаны подозреваемому по третьей части 320 пункта Уголовного закона - требование взятки и ее принятие в группе лиц.

За такое преступление полицейским грозит наказание, не связанное с лишением свободы, а также запрет продолжать нести служебные обязанности на нынешней должности в Госполиции.

За первые семь месяцев этого года IDB провело досудебное расследование в рамках 146 уголовных процессов. Число начатых за это время уголовных процессов достигло 39, а задержаны были 34 человека.