Вт, 11.08.2020
Неужели мы вскоре станем свидетелями крушения последней настоящей диктатуры советского образца в Европе? Журналисты Times

За взятку задержаны двое полицейских. Они потребовали и получили от водителя два ведра меда

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало двух работающих в сфере надзора за движением сотрудников Госполиции, которые, чтобы водитель избежал оформления протокола административного нарушения, потребовали и приняли у владельца автомобиля взятку - мед в большом количестве, сообщает агентство LETA.

Как пояснили в бюро, упомянутые должностные лица Госполиции взятку - два ведра или несколько десятков килограммов меда - потребовали и приняли у владельца некоего транспортного средства.

В ходе процессуальных действий взятка была изъята, причем она уже была расфасована в более мелкую посуду.

Задержанные признаны подозреваемому по третьей части 320 пункта Уголовного закона - требование взятки и ее принятие в группе лиц.

За такое преступление полицейским грозит наказание, не связанное с лишением свободы, а также запрет продолжать нести служебные обязанности на нынешней должности в Госполиции.

За первые семь месяцев этого года IDB провело досудебное расследование в рамках 146 уголовных процессов. Число начатых за это время уголовных процессов достигло 39, а задержаны были 34 человека.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ