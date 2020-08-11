В Минске планируются новые протесты. В центр города стягивают автозаки и водометы
Вечером во вторник, 11 августа, в центр Минска начали стягивать автозаки в водометы, сообщает "РИА Новости". В свою очередь "Европейское радио" сообщило о появившейся на улицах Минска так называемой машине для прорыва баррикад.
"На проспекте Победителей к северу от центра Минска - специальные автомобили для разгона толпы. Это грузовики, усиленные по бокам, а впереди специальное устройство, чем-то похожее на экскаватор", - описывает транспортное средство корреспондент Русской службы ВВС.
Оппозиционные Telegram-каналы сообщают о "большом количестве силовиков у станции метро Пушкинская".
"РИА Новости" сообщает, что начались первые задержания - они происходят у станции метро "Пушкинская". Солдаты пытаются помешать людям собраться вместе, однако народу все больше.
Днем там в месте гибели участника акции протеста собрались несколько сотен человек, однако поступили сообщения о том, что их начал разгонять ОМОН. Впрочем, внятных видеодоказельств этому нет.
После 18 часов в Telegram начали распространяться сообщения о том, что протесты продолжатся и сегодня - начало, как обычно, в 19:00.
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