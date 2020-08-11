Кариньш выразил опасения из-за смягчения ограничений

Кариньш на заседании правительства выразил тревогу планами увеличить допустимое количество людей, собирающихся в помещениях, до 1000 человек. "Это в большей степени политическая интуиция - видя, что везде в других странах плохо", - так он разъяснил свою позицию.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на это ответила, что мероприятия до 1000 человек будут согласовываться с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Представитель SPKC Юрий Перевощиков отметил, что на мероприятиях с большим числом посетителей потенциально зараженный не может распространять вирус более чем на 2 метра. Если планировать мероприятия по секторам, риск заражения ниже, чем в ночных клубах и дискотеках, добавил он.

Перевощиков заявил также, что в Латвии большинство случаев Covid-19 связано с "зарубежным фактором", цепочки заражений отслеживаются, и в Латвии нет тех факторов, которые приводят к росту заболеваемости в других странах.

Перевощиков согласился с Кариньшем в том, что заболеваемость в Европе растет. Уже можно прогнозировать, что к списку опасных стран в конце недели добавятся Дания и Великобритания, не исключено, что и Германия.

Как сообщалось, с 17 августа в помещениях разрешено собираться до 1000 человек.