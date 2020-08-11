Цепкало выступила с видеообращением. Она призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом

Вероника Цепкало - лидер штаба Валерия Цепкало на выборах Беларуси, а ныне представитель объединенного штаба Светланы Тихановской - выступила с видеообращением в адрес Светланы Тихановской, силовиков и всего мирового сообщества. Она выразила поддержку Тихановской и призвала признать ее в качестве законно избранного президента.
"Дорогая Светлана. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный в стране президент - это ты, Светлана Тихановская.
Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу", - заявила она.
Обращение Вероники Цепкало к Светлане Тихановской, народу, силовикам и мировому сообществу#ЖывеБеларусь #ЛукашенкоУходи #Belarus pic.twitter.com/SgzNLMZZKo— Andrew Kondakov (@kondaaakov) August 11, 2020
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!