Вт, 11.08.2020
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Цепкало выступила с видеообращением. Она призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом

ФОТО: скриншот видео

Вероника Цепкало - лидер штаба Валерия Цепкало на выборах Беларуси, а ныне представитель объединенного штаба Светланы Тихановской - выступила с видеообращением в адрес Светланы Тихановской, силовиков и всего мирового сообщества. Она выразила поддержку Тихановской и призвала признать ее в качестве законно избранного президента.

"Дорогая Светлана. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный в стране президент - это ты, Светлана Тихановская.

Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу", - заявила она.

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