Ср, 12.08.2020
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Фото ⟩ Певица из Латвии отметила свой день рождения в кругу звезд: Серов, Муцениеце, Ковальчук и другие

ФОТО: личный архив Анастасии

Свой день рождения отметила проживающая в Москве латвийская певица Анастасия Ивка (ранее известная как Stacy). Торжество прошло в узком кругу в резиденции у семьи Агаларовых - с праздничным угощением, дорогим шампанским и в присутствии дам в прекрасных платьях и звездных друзей именинницы. 

В 16 лет Анастасия стала одной из самых узнаваемых артисток стран Балтии. Ее песня "Why-Магистраль" несколько недель держалась на вершинах многочисленных музыкальных топов. 

Сейчас певица живет в Москве и сотрудничает со многими звездами шоу-бизнеса.

8 августа она пышно отметила свой день рождения.  

Настю пришли поздравить Александр Шенкман, Александр Серов, Алексей Чумаков, Юля Ковальчук, Артем Иванов, Ирэна Кабалия (продюсер Zivert и Монатика), Эмин, Мишель Серова, Николай Песков и многие другие.

Особо стоит отметить появление Агаты Муцениеце. В разговоре с RUS TVNET Анастасия призналась, что они с актрисой дружат уже 19 лет. 

"Мы - самые лучшие друзья", - сказала она нам. 

Виновница торжества в этот вечер выглядела роскошно. Конечно, не обошлось и без выступлений. Певица исполнила три кавера, продемонстрировав свой сильный голос.

Смотрите, как это было!

Галерея: День рождения экс-рижанки Анастасии Ивки

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