Фото ⟩ Певица из Латвии отметила свой день рождения в кругу звезд: Серов, Муцениеце, Ковальчук и другие

Свой день рождения отметила проживающая в Москве латвийская певица Анастасия Ивка (ранее известная как Stacy). Торжество прошло в узком кругу в резиденции у семьи Агаларовых - с праздничным угощением, дорогим шампанским и в присутствии дам в прекрасных платьях и звездных друзей именинницы.
В 16 лет Анастасия стала одной из самых узнаваемых артисток стран Балтии. Ее песня "Why-Магистраль" несколько недель держалась на вершинах многочисленных музыкальных топов.
Сейчас певица живет в Москве и сотрудничает со многими звездами шоу-бизнеса.
8 августа она пышно отметила свой день рождения.
Настю пришли поздравить Александр Шенкман, Александр Серов, Алексей Чумаков, Юля Ковальчук, Артем Иванов, Ирэна Кабалия (продюсер Zivert и Монатика), Эмин, Мишель Серова, Николай Песков и многие другие.
Особо стоит отметить появление Агаты Муцениеце. В разговоре с RUS TVNET Анастасия призналась, что они с актрисой дружат уже 19 лет.
"Мы - самые лучшие друзья", - сказала она нам.
Виновница торжества в этот вечер выглядела роскошно. Конечно, не обошлось и без выступлений. Певица исполнила три кавера, продемонстрировав свой сильный голос.
Смотрите, как это было!
Галерея: День рождения экс-рижанки Анастасии Ивки
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!