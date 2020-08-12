Фото ⟩ Певица из Латвии отметила свой день рождения в кругу звезд: Серов, Муцениеце, Ковальчук и другие

В 16 лет Анастасия стала одной из самых узнаваемых артисток стран Балтии. Ее песня "Why-Магистраль" несколько недель держалась на вершинах многочисленных музыкальных топов.

Сейчас певица живет в Москве и сотрудничает со многими звездами шоу-бизнеса.

8 августа она пышно отметила свой день рождения.

Настю пришли поздравить Александр Шенкман, Александр Серов, Алексей Чумаков, Юля Ковальчук, Артем Иванов, Ирэна Кабалия (продюсер Zivert и Монатика), Эмин, Мишель Серова, Николай Песков и многие другие.

Особо стоит отметить появление Агаты Муцениеце. В разговоре с RUS TVNET Анастасия призналась, что они с актрисой дружат уже 19 лет.

"Мы - самые лучшие друзья", - сказала она нам.

Виновница торжества в этот вечер выглядела роскошно. Конечно, не обошлось и без выступлений. Певица исполнила три кавера, продемонстрировав свой сильный голос.

Смотрите, как это было!

Галерея: День рождения экс-рижанки Анастасии Ивки