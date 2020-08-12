Фото ⟩ Певица из Риги IVKA отметила свой день рождения в кругу звезд: Серов, Муцениеце, Ковальчук и другие

Свой день рождения отметила проживающая в Москве латвийская певица Анастасия Ивка (ранее известная как Stacy, сейчас она выступает под сценическим псевдонимом IVKA). Торжество прошло в узком кругу в резиденции семьи Агаларовых - с праздничным угощением, дорогим шампанским и в присутствии дам в прекрасных платьях и звездных друзей именинницы.