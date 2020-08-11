Евросоюз: выборы в Беларуси не были ни честными, ни свободными

"Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Беларусью", - говорится в заявлении Евросовета.

Переоценка отношений может включать в себя в том числе и "адресные меры в отношении лиц, ответственных за насилиe, за необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов".

Как сообщает РИА "Новости", ранее главы МИД Дании, Финляндии, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали Беларусь начать диалог с оппозицией.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.В Минске и других городах страны в ночь на вторник продолжались протесты против Лукашенко, которые развернулись в столкновения с силами безопасности.