Голосуем! Выбери лучший гол июля в чемпионате Латвии!

Напомним, самым красивым голом июня читатели RUS TVNET выбрали точный удар Мартиньша Кигурса из "Лиепаи".

Пришло время определить автора самого красивого гола "Вирслиги" в июле. Голосование завершится 14 августа в 23:59.

Роберт Савалниекс (РФШ)

8 июля РФШ на выезде по ходу матча уступала "Даугавпилсу" со счётом 0:2, но во второй половине игры гостям удалось отыграться. Победный мяч на 81-й минуте ударом с дальней дистанции забил Роберт Савалниекс.

В этом сезоне 27-летний футболист забил один гол в 10 матчах.

Кирилл Макеев ("Даугавпилс")

13 июля "Даугавпилс" принимал "Вентспилс" и одержал победу со счётом 3:1. На 58-й минуте игры Кирилл Макеев сделал навес в штрафную площадь гостей, но мяч влетел "за шиворот" вратарю "Вентспилса".

В этом сезоне 22-летний российский футболист провёл 11 матчей в "Вирслиге" и забил три мяча.

Эмилс Бирка ("Метта")

3 июля "Метта" на выезде обыграла "Тукумс" со счётом 3:1. На 41-й минуте Бирка нанёс сильный удар из-за пределов штрафной, заставив вратаря хозяев вынимать мяч из сетки.

20-летний латвийский футболист в этом сезоне вышел на поле 13 раз и забил два мяча.

Лука Силагадзе ("Валмиера")

17 июля "Валмиера" на своём поле обыграла "Даугавпилс" со счётом 3:0. В этом матче хозяева вышли вперёд благодаря голу Луки Силагадзе на 37-й минуте.

21-летний грузинский футболист в этом сезоне забил два мяча в 12 матчах.

Олег Лайзанс ("Рига")

8 июля "Рига" одержала победу над "Меттой" со счётом 2:0. Второй гол действующего чемпиона Латвии забил Лайзанс, который на 90-й минуте матча отправил мяч в сетку с близкого расстояния.

33-летний Лайзанс в этом сезоне забил один гол в семи матчах "Вирслиги".