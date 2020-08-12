Голосуем! Выбери лучший гол июля в чемпионате Латвии!

RUS TVNET предлагает вам принять участие в опросе и выбрать автора самого красивого гола, который был забит в июльских матчах чемпионата Латвии по футболу.
Напомним, самым красивым голом июня читатели RUS TVNET выбрали точный удар Мартиньша Кигурса из "Лиепаи".
Пришло время определить автора самого красивого гола "Вирслиги" в июле. Голосование завершится 14 августа в 23:59.
Роберт Савалниекс (РФШ)
8 июля РФШ на выезде по ходу матча уступала "Даугавпилсу" со счётом 0:2, но во второй половине игры гостям удалось отыграться. Победный мяч на 81-й минуте ударом с дальней дистанции забил Роберт Савалниекс.
В этом сезоне 27-летний футболист забил один гол в 10 матчах.
Кирилл Макеев ("Даугавпилс")
13 июля "Даугавпилс" принимал "Вентспилс" и одержал победу со счётом 3:1. На 58-й минуте игры Кирилл Макеев сделал навес в штрафную площадь гостей, но мяч влетел "за шиворот" вратарю "Вентспилса".
В этом сезоне 22-летний российский футболист провёл 11 матчей в "Вирслиге" и забил три мяча.
Эмилс Бирка ("Метта")
3 июля "Метта" на выезде обыграла "Тукумс" со счётом 3:1. На 41-й минуте Бирка нанёс сильный удар из-за пределов штрафной, заставив вратаря хозяев вынимать мяч из сетки.
20-летний латвийский футболист в этом сезоне вышел на поле 13 раз и забил два мяча.
Лука Силагадзе ("Валмиера")
17 июля "Валмиера" на своём поле обыграла "Даугавпилс" со счётом 3:0. В этом матче хозяева вышли вперёд благодаря голу Луки Силагадзе на 37-й минуте.
21-летний грузинский футболист в этом сезоне забил два мяча в 12 матчах.
Олег Лайзанс ("Рига")
8 июля "Рига" одержала победу над "Меттой" со счётом 2:0. Второй гол действующего чемпиона Латвии забил Лайзанс, который на 90-й минуте матча отправил мяч в сетку с близкого расстояния.
33-летний Лайзанс в этом сезоне забил один гол в семи матчах "Вирслиги".
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