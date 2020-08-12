"Сидим как в бункере". Что говорят о выборах и протестах белорусы в регионах

Надежда, Жодино

"Я целый день хочу плакать! У нас в Жодино на улицы вышло около двух тысяч человек узнать результаты после подсчетов. Но ОМОН разогнал всех. Вообще у нас тут дурдом: интернет отключили, люди без связи, я кое-как зашла через VPN"

Анатолий, Гомель

"Вечером в воскресенье были протесты - в районе площади Восстания, площади Ленина. Даже по моей тихой улице Пушкина шла молодежь, скандировала "Жыве Беларусь!" Разгон был - хапун по-нашему. Человек 30 задержали. Сегодня судили, обвиняли в хулиганстве и неподчинении милиции. Женщинам, у кого дети, давали штрафы, мужчин и парней - на сутки. Суды будут и завтра. А наблюдателей независимых еще 8-го побрали. [...] Cейчас связи нет, интернет не тянет. И что будет сегодня - не знаю. Прислушиваюсь, что там на улице".

ОМОН задерживает мужчину в Минске EPA

Татьяна, Дзержинск

"Я с внуками ходила голосовать - скандал был на нашем участке. Бюллетеней людям не хватило. Многие требовали заменить бюллетень - там какие-то точки, черточки стояли. У нас город небольшой, люди рассказывают, что и на других участках требовали бюллетени - а их нет, закончились. Что они думали: нарисовали на предварительном голосовании 30% сами знаете кому, а остальным - бюллетеней нет. Короче, скандал. Вечером в центре молодежь покричала, конечно. Но что там было точно, не знаю - при внуках все-таки".

Алексей, Полоцк

"Вечером на улицу лучше не выходить, очень сильно избивает ОМОН. Во дворах спокойно. Главное, я думаю, - когда стемнеет, не выходить. А вот возле школы, где участок голосования был, вечером, говорят, жара была. Естественно, в центре неспокойно. Люди просто в шоке, все в шоке, даже не верится, что это все у нас. Никто, абсолютно никто за Лукашенко не голосовал. [...] При всем этом люди особо ничего не знают, узнать просто негде.

Связь не глушат, просто менты видят телефон - и тебе хоть бабушка звонит, хоть королева, тебя просто крутят и в машину. А интернета вообще нет ни у кого, тут пару ушлых нашлось людей, просто файл программы передают друг другу по bluetooth, устанавливаешь - и хоть совсем медленный и тупой интернет, но зато он есть".

Татьяна Ванина, жительница райцентра Дзержинск (недалеко от Минска)