Определились полуфинальные пары Лиги Европы

Вулверхэмптон - Севилья 0:1

Испанская "Севилья" в концовке встречи сумела обыграть "Вулверхэмптон" и завоевать путёвку в полуфинал. Единственный гол в матче на 88-й минуте забил Лукас Окампос.

В 1/2 финала "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед". Матч пройдёт 16 августа в Кёльне. "Севилья" становилась победителем Лиги Европы пять раз - это рекорд турнира. "Манчестер Юнайтед" выигрывал турнир один раз.

Добавим, что "Севилья" продлила беспроигрышную серию до 19 матчей во всех турнирах. Это лучший результат клуба за всю историю. Последний раз испанский клуб проигрывал 9 февраля (1:2 против "Сельты").

Шахтёр - Базель 4:1

Донецкий "Шахтёр" на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене разгромил швейцарский "Базель" со счётом 4:1. Украинская команда открыла счёт в матче уже на 2-й минуте благодаря голу Жуниора Мораеса. Позднее преимущество "Шахтёра" увеличил Тайсон, а Алан Патрик и Додо довели счёт до крупного. "Базель" смог ответить лишь одним мячом в компенсированное время - гол престижа на счету Рикки ван Волфсвинкеля.

В полуфинале "Шахтёр" встретится с миланским "Интером". Матч состоится 17 августа. На счету "Шахтёра" одна победа в Лиге Европы, а "Интер" выигрывал турнир трижды.