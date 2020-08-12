За прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19

Сообщается, что пять заболевших были контактными лицами инфицированных, пять остальных вернулись из-за границы (Финляндия, Россия, Литва, Албания, Швеция).

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 218 756 тестов на Covid-19, выявлено 1303 инфицированных. За время пандемии, переболев Covid-19, выздоровели 1078 человек, а скончались 32 человека.

За прошедшие сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В целом в больницах лечатся шесть инфицированных вирусом человек, все с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров всего выписаны 195 пациентов.