За прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2226 тестов на Covid-19, выявлено 10 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Сообщается, что пять заболевших были контактными лицами инфицированных, пять остальных вернулись из-за границы (Финляндия, Россия, Литва, Албания, Швеция).
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 218 756 тестов на Covid-19, выявлено 1303 инфицированных. За время пандемии, переболев Covid-19, выздоровели 1078 человек, а скончались 32 человека.
За прошедшие сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В целом в больницах лечатся шесть инфицированных вирусом человек, все с заболеванием средней тяжести.
Из стационаров всего выписаны 195 пациентов.
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