Очереди в травматологической больнице: ожидание может составлять шесть часов

Также в больнице очень малы приемные помещения. Главврач больницы Угис Зариньш подтвердил, что обратившимся в больницу людям приходится сидеть в длинной очереди, потому что она, как и все другие больницы в стране, работает на пределе из-за нехватки медиков.

"Время ожидания может составлять до шести часов, если это вечер выходного дня", - сообщил Зариньш.

Приемные помещения больницы малы - они рассчитаны на 50-70 пациентов в день, но, например, 10 августа было принято 125 пациентов, что почти в два раза больше имеющихся ресурсов.

Министерство здравоохранения в настоящее время работает над пересмотром уровней больниц, что в будущем позволит разгрузить травматологическую больницу, так как медицинское обслуживание подобного уровня будет обеспечиваться и в региональных больницах.