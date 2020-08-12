На выборах в Рижскую думу голосовать на участках придется в масках

Руководитель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс обеспокоен тем, как на досрочных выборах Рижской думы будут соблюдаться все меры предосторожности из-за Covid-19. Как Кокинс рассказал в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении, организация выборов сопряжена с большими сложностями.
"Организационная сторона - еще полбеды, но мы не знаем, какой на тот момент будет обстановка - и эпидемическая, и политическая", - сказал руководитель комиссии. Он добавил, что политики атмосферу "драматически нагнетают" и это действует на избирателей, поэтому он призывает всех сохранять спокойствие.
Также руководителя комиссии беспокоит то, как будут соблюдаться все предписания в связи с Covid-19. Помещения избирательных участков очень разные.
"Есть спортивные залы, где все будет хорошо, но есть и узкие, маленькие помещения", - сказал он.
Кокинс также призвал рижан голосовать на своих участках, так как это сократит время ожидания.
Комиссия при помощи различных мер, в том числе наклеек, будет обеспечивать дистанцирование, потому что скопление людей на участках недопустимо, подчеркнул руководитель комиссии.
Он напомнил, что избиратели на участках обязательно должны прикрывать лицо - тем, у кого не будет маски, ее выдадут.
Также Кокинс призвал избирателей не брать с собой на участки детей.
Выборы Рижской думы состоятся 29 августа.
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