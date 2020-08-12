На выборах в Рижскую думу голосовать на участках придется в масках

"Организационная сторона - еще полбеды, но мы не знаем, какой на тот момент будет обстановка - и эпидемическая, и политическая", - сказал руководитель комиссии. Он добавил, что политики атмосферу "драматически нагнетают" и это действует на избирателей, поэтому он призывает всех сохранять спокойствие.

Также руководителя комиссии беспокоит то, как будут соблюдаться все предписания в связи с Covid-19. Помещения избирательных участков очень разные.

"Есть спортивные залы, где все будет хорошо, но есть и узкие, маленькие помещения", - сказал он.

Кокинс также призвал рижан голосовать на своих участках, так как это сократит время ожидания.

Комиссия при помощи различных мер, в том числе наклеек, будет обеспечивать дистанцирование, потому что скопление людей на участках недопустимо, подчеркнул руководитель комиссии.

Он напомнил, что избиратели на участках обязательно должны прикрывать лицо - тем, у кого не будет маски, ее выдадут.

Также Кокинс призвал избирателей не брать с собой на участки детей.

Выборы Рижской думы состоятся 29 августа.