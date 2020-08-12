Фото ⟩ В самом центре Риги открылся новый секс-клуб

Торжественное открытие было предназначено только для мужчин, а в субботу и женщины могли посетить новое заведение и побывать на БДСМ-вечеринке. В ней приняли участие представители различных фетиш-групп с тематическими шоу-программами, а также желающие могли бесплатно сделать пирсинг.