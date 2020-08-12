Ср, 12.08.2020
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Фото ⟩ В самом центре Риги открылся новый секс-клуб

ФОТО: Facebook

В прошлый четверг, 6 августа, в центре Риги открылся новый секс-клуб для взрослых Bunker. 

Клуб принадлежит эстонскому бизнесмену, который уже является владельцем старейшего свингер-клуба в Таллинне - Club 69.

Цель клуба - организация различных тематических секс-вечеринок (для свингеров, геев, БДСМ и др.)

Торжественное открытие было предназначено только для мужчин, а в субботу и женщины могли посетить новое заведение и побывать на БДСМ-вечеринке. В ней приняли участие представители различных фетиш-групп с тематическими шоу-программами, а также желающие могли бесплатно сделать пирсинг.

Галерея: Bunker Club Riga

Новый клуб находится на ул. Алфреда Калниня, 4, в 50 метрах от еще одного тематического заведения -  TOP Club. 

Bunker Club открыт каждый день с 16:00 до позднего вечера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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