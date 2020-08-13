Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, почти четверть века основывал свой политический бренд на слове "стабильность", однако теперь остается мало сомнений в том, что происходящее в Беларуси изменит как политическую ситуацию в стране, так и позицию Лукашенко, сообщает The Guardian.

Однако пока не ясно, повлечет ли новая политическая эра, последующая за протестами, радикальные перемены и новое правительство или же продолжительные и жестокие репрессии.

"Это страна от границы до границы объединена гневом", - описывает сегодняшнюю ситуацию в Беларуси бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис, который в настоящее время работает в Международном институте стратегических исследований.

По его словам, происходящее сегодня в Беларуси во многом напоминает революции 1989 года, ознаменовавшие крушение коммунистического режима во многих европейских странах.

На протяжении десятилетий Лукашенко предлагал народу своего рода расслабленную советскую систему, в которой урожайность зерна и производство тракторов ставилось выше инноваций и политической свободы. Политическая и экономическая стабильность всегда была краеугольным камнем его политических предложений.

Перед воскресными выборами Лукашенко в очередной раз разыграл свою карту, назвав Беларусь островком стабильности в неспокойном мире, страдающем от экономических кризисов, политических беспорядков и пандемии Covid-19.

Однако массовое недовольство белорусского народа в последние дни означает, что эти призывы больше не работают.

Галерея: Второй день протестов в Беларуси

Чтобы обеспечить блестящую победу на президентских выборах, набрав, по официальным данным, около 80% голосов, Лукашенко, вероятно, пришлось совершить одну из крупнейших и самых бесстыдных фальсификаций в новейшей истории Европы.

Белорусские власти, по-видимому, считали, что могут смело допустить Светлану Тихановскую к участию в президентских выборах, создав таким образом иллюзию демократической избирательной конкуренции. По словам Лукашенко, Тихановская - жена ранее задержанного оппозиционного кандидата, не представляла серьезной угрозы.

Однако Светлана стала сильным противником, назвав себя не лидером, а символом перемен.

Галерея: Светлана Тихановская

"Такого рода "несчастные случаи" могут произойти в устаревшей автократии. Они пытаются устранить возможную конкуренцию, но смотрят на лидеров и людей, которые напоминают им самих себя", - указывает российский политолог и публицист Екатерина Шульман.

Различия во взглядах двух кандидатов ясно прослеживались в их предвыборных выступлениях. Лукашенко обычно произносил сердитую речь в наполненных функционерами залах. Это резко контрастировало с привлекательными предвыборными мероприятиями Тихановской, собиравшими тысячи сторонников даже в небольших городах.

"Главное политическое требование не заменить мужчину женщиной или пожилого человека на молодого. Главное требование - иная политическая коммуникация и другого рода разговор между властью и обществом", - отмечает Шульман.

Драматическое преувеличение фальсификации выборов может негативно сказаться на самом Лукашенко. Если бы он "нарисовал" себе победу, например, 55%, и пообещал обществу изменить стиль коммуникации, то недовольство результатами выборов, вероятно, выразила бы только наиболее традиционно активная часть белорусского общества.

В свою очередь сегодня протестовать на улицы белорусских городов выходят даже те, кто никогда этого не делал. Их только подогревают заявления Лукашенко о том, что протестующие - "овцы, которыми манипулируют из-за границы".

"Джин уже выпущен из бутылки, и назад он не вернется", - говорит Гулд-Дэвис о протестах.

Галерея: Ночь после выборов в Беларуси

Эксперты отмечают, что Россия, безусловно, будет играть важную роль в дальнейшем развитии ситуации в Беларуси.

Если режим Лукашенко выживет, Россия, вероятнее всего, захочет воспользоваться возможностью усилить контроль над ослабленной белорусской автократией. Она, конечно, не хочет стать свидетелем ситуации, в которой лидер соседнего государства будет свергнут в результате народных протестов, и ситуации, в которой эта страна, в качестве приоритетного направления развития, выберет сотрудничество с Европой, а не с Россией.

В свою очередь для самой Беларуси ближайшие дни станут проверкой как на решимость протестующих, так и на лояльность репрессивных структур Лукашенко.

Ближайшие дни покажут, сможет ли стать отдельным феноменом то, что уже произошло в некоторых местах, когда полицейские, которые должны были разгонять протестующих, опускали свои щиты и дубинки. Ближайшие дни покажут, может ли Лукашенко в случае необходимости доверять армии и верить, что она будет выполнять его приказы, учитывая, что до сих пор услуги армии не использовалась для репрессий против населения.

"Он [Лукашенко] зависит от собственной вооруженной бюрократи, которая сейчас стоит перед дилеммой - продолжать вкладывать значительные средства в поддержку старого лидера или решить, что он стал проблемой и что в их собственных интересах было бы лучше от него избавиться", - говорит Шульман.