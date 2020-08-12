На помощь белорусам, раненным и задержанным в ходе протестов, собрали миллион долларов

Сколько времени ушло на то, чтобы собрать миллион долларов, до конца непонятно, пишет "Медуза". На странице кампании сказано, что она началась 25 июня. При этом 10 августа, после того, как милиция за несколько часов задержала три тысячи человек на акциях протеста в Беларуси, организатор проекта на нескольких языках призвал "поддержать жертв репрессий". После чего Алексей Леончик сообщил, что меньше чем за 12 часов было собрано более 200 тысяч долларов.