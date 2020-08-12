Ср, 12.08.2020
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ВИДЕО ⟩ Леонид Слуцкий "зачитал" рэп на пресс-конференции "Рубина"

Леонид Слуцкий

ФОТО: AP/Scanpix

Футбольный клуб "Рубин" из Казани наложил на слова главного тренера команды Леонида Слуцкого бит песни "Биография" российской группы "Кровосток". Получилось весьма забавно!
 

Во вторник, 11 августа, "Рубин" на своём поле уступил московскому "Локомотиву" (0:2). На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал действия арбитра Сергея Иванова, потребовав его пожизненной дисквалификации.

По словам тренера "Рубина", Иванов не стал назначать "очевидный пенальти" в ворота "Локомотива".

"Я не знаю, это предвзятость или он слеповат, или такой уровень квалификации", - заявил тренер.

Сам Слуцкий во время матча был удалён с поля после того, как в перерыве выразил недовольство действиями Иванова.

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