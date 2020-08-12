ВИДЕО ⟩ Леонид Слуцкий "зачитал" рэп на пресс-конференции "Рубина"

Во вторник, 11 августа, "Рубин" на своём поле уступил московскому "Локомотиву" (0:2). На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал действия арбитра Сергея Иванова, потребовав его пожизненной дисквалификации.

🎵Leonid Slutsky – Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT — «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020

По словам тренера "Рубина", Иванов не стал назначать "очевидный пенальти" в ворота "Локомотива".

"Я не знаю, это предвзятость или он слеповат, или такой уровень квалификации", - заявил тренер.

Сам Слуцкий во время матча был удалён с поля после того, как в перерыве выразил недовольство действиями Иванова.

⚡️ Слуцкий: Они нас считают идиотами, не объясняют правила, они ведут себя так, как считают нужным



Леонид Викторович дал пламенное интервью после поражения от «Локо»:https://t.co/8Uz6eAMnuO pic.twitter.com/kOeeJyOx5X — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2020