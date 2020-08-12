ВИДЕО ⟩ Леонид Слуцкий "зачитал" рэп на пресс-конференции "Рубина"

Футбольный клуб "Рубин" из Казани наложил на слова главного тренера команды Леонида Слуцкого бит песни "Биография" российской группы "Кровосток". Получилось весьма забавно!
Во вторник, 11 августа, "Рубин" на своём поле уступил московскому "Локомотиву" (0:2). На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал действия арбитра Сергея Иванова, потребовав его пожизненной дисквалификации.
🎵Leonid Slutsky – Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
По словам тренера "Рубина", Иванов не стал назначать "очевидный пенальти" в ворота "Локомотива".
"Я не знаю, это предвзятость или он слеповат, или такой уровень квалификации", - заявил тренер.
Сам Слуцкий во время матча был удалён с поля после того, как в перерыве выразил недовольство действиями Иванова.
⚡️ Слуцкий: Они нас считают идиотами, не объясняют правила, они ведут себя так, как считают нужным— Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2020
Леонид Викторович дал пламенное интервью после поражения от «Локо»:https://t.co/8Uz6eAMnuO pic.twitter.com/kOeeJyOx5X
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