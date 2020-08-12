Директор Мурьянской спортивной гимназии рассказал о самочувствии учащихся и тренера c Covid-19

Он постоянно общается с заболевшими, их родителями и знает, что они чувствуют себя хорошо.

У заболевшего 8 августа человека также нет ни температуры, ни других симптомов. Это последний известный заболевший, который связан с Мурьянской спортивной гимназией.

На вопрос, удалось ли установить источник инфекции, Чеверс ответил, что у него такой информации нет, Центр профилактики и контроля заболеваний об источнике заражения также не сообщал.

По мнению Чеверса, заболевание вряд ли связано с участием учащихся в соревнованиях, потому что у других их участников Covid-19 не выявлен.

Ранее допускалось, что очаг Covid-19 в Мурьянской спортивной гимназии может быть связан с поездкой в Литву, с заражением дома либо с соревнованиями.