В Даугавпилсе на пешеходном переходе сбили двух девочек

Происшествие произошло в 22:10 на ул. 18 Ноября. Мужчина 1985 года рождения на автомобиле Volvo сбил двух подростков, когда те пересекали улицы по пешеходному переходу.

Девушки 2004 и 2005 годов рождения получили различные травмы и были госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.

Полиция начала Уголовный процесс.