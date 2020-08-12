В Даугавпилсе на пешеходном переходе сбили двух девочек

Во вторник вечером в Даугавпилсе на пешеходном переходе сбили двух молодых девушек, сообщила Госполиция.
Происшествие произошло в 22:10 на ул. 18 Ноября. Мужчина 1985 года рождения на автомобиле Volvo сбил двух подростков, когда те пересекали улицы по пешеходному переходу.
Девушки 2004 и 2005 годов рождения получили различные травмы и были госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.
Полиция начала Уголовный процесс.
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