Рижское "Динамо" усилилось чешским защитником. Это его 4-й клуб в КХЛ за 4 сезона

Рижское "Динамо" подписало чешского защитника Ондржея Витасека. Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.
29-летний Витасек в прошлом сезоне защищал цвета "Амура" из Хабаровска, в составе которого чех провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и сделал семь результативных передач.
Кроме того, Витасек заработал 48 штрафных минут, применил 38 силовых приёма и заработал коэффицент полезности "-4".
Для чеха латвийский клуб будет уже 4-м в КХЛ. В трёх прошлых сезонах он выступал за "Югру", "Куньлунь" и "Амур" соответственно.
На счету Витасека 141 матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 10 заброшенных шайб и 22 результативные передачи. До переезда в КХЛ хоккеист выступал у себя на родине.
В составе сборной Чехии Витасек принимал участие в чемпионате мира (2014), а также Олимпийских играх (2018).
Aizsargs Ondrej Vitasek pievienojas #dinamoriga pic.twitter.com/NLFWTUGw4d— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) August 12, 2020
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!