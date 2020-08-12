Рижское "Динамо" усилилось чешским защитником. Это его 4-й клуб в КХЛ за 4 сезона

29-летний Витасек в прошлом сезоне защищал цвета "Амура" из Хабаровска, в составе которого чех провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и сделал семь результативных передач.

Кроме того, Витасек заработал 48 штрафных минут, применил 38 силовых приёма и заработал коэффицент полезности "-4".

Для чеха латвийский клуб будет уже 4-м в КХЛ. В трёх прошлых сезонах он выступал за "Югру", "Куньлунь" и "Амур" соответственно.

На счету Витасека 141 матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 10 заброшенных шайб и 22 результативные передачи. До переезда в КХЛ хоккеист выступал у себя на родине.

В составе сборной Чехии Витасек принимал участие в чемпионате мира (2014), а также Олимпийских играх (2018).