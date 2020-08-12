Ср, 12.08.2020
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  • Рижское "Динамо" усилилось чешским защитником. Это его 4-й клуб в КХЛ за 4 сезона

Рижское "Динамо" усилилось чешским защитником. Это его 4-й клуб в КХЛ за 4 сезона

Ондржей Витасек

ФОТО: www.hcamur.ru

Рижское "Динамо" подписало чешского защитника Ондржея Витасека. Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.

29-летний Витасек в прошлом сезоне защищал цвета "Амура" из Хабаровска, в составе которого чех провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, забросил пять шайб и сделал семь результативных передач.

Кроме того, Витасек заработал 48 штрафных минут, применил 38 силовых приёма и заработал коэффицент полезности "-4".

Для чеха латвийский клуб будет уже 4-м в КХЛ. В трёх прошлых сезонах он выступал за "Югру", "Куньлунь" и "Амур" соответственно. 

На счету Витасека 141 матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 10 заброшенных шайб и 22 результативные передачи. До переезда в КХЛ хоккеист выступал у себя на родине.

В составе сборной Чехии Витасек принимал участие в чемпионате мира (2014), а также Олимпийских играх (2018).

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