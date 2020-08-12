В Вентспилсе в море пропал юноша

Спасатели сразу же, как получили информацию начали спасательные работы в зоне для купания, были вызваны служба Неотложной медицинской помощи и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). В спасательных операциях участвовали также катер Государственной пограничной службы и Государственная полиция.

Спасательные и поисковые работы в понедельник продолжались до наступления темноты, во вторник были возобновлены, однако безрезультатно. Согласно словам представителя муниципальной полиции Даце Андерсоне, Госполиция продолжает поисковые работы и сегодня, совместно с земессаргами. Планируется, что к поисковым мероприятиям присоединится организация Bezvests.lv.

В полиции подчеркнули, что в понедельник спасательная служба, приступая к работе, с самого утра у всех входов на пляж вывесила знак желтого предупреждения -"Купаться не рекомендуется. Опасные волны" -, а также прочие предупредительные знаки, которые означали, что купаться не рекомендуется, но не запрещено.

Если у кого-либо есть информация о пропавшем юноше, полиция просит немедленно сообщать VUGD по номеру 112 или в Госполицию по номеру 110.