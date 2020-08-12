ВИДЕО ⟩ Бывший футболист сборной России избил судью во время матча

В видео, которое появилось в Twitter, видно, как судья пытается показать Широкову красную карточку за неспортивное поведение, а затем получает удар кулаком по лицу. Секунду спустя экс-капитан российской сборной добил упавшего арбитра ногами. Вскоре после этого 39-летнего Широкова принялись успокаивать партнёры по команде.

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0 — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020

В результате матч был остановлен, а судья с гематомой под левым глазом и рассечённой бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов. Сообщается, что арбитр той встречи Никита Данченков уже написал заявление в полицию.

"Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим её. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса", - сказал в интервью агентству ТАСС глава Московской коллегии судей Сергей Французов.

Позднее Широков принёс извинения за свой поступок, а также был отстранён от работы на "Матч ТВ".

Судья после Широкова. Лицо, шея, тело pic.twitter.com/qih5UlwiYG — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Французов, в свою очередь, подчеркнул, что Широков напрямую с пострадавшим не связывался, так что его извинения через соцсети мало что меняют.

"Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьёзно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане", - сказал Французов.

Роман Широков за время своей карьеры выступал за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Футболист провёл 56 матчей за сборную России, в которых забил 13 голов.