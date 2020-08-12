В Эстонии за сутки выявлено 8 новых случаев коронавируса, в Литве - 26

Два новых эпизода связаны с заражением на рабочем месте, один - с посещением увеселительного заведения, в двух случаях вирус привезен из Франции. Что касается остальных случаев, источник заражения еще устанавливается.

В ходе эпидемиологического исследования Департамент здоровья Эстонии установил, что в настоящий момент со вспышкой в ночном клубе Vabank связаны 37, в Naiiv - 21, в Shooters - 19 случаев заражения.

По состоянию на утро 12 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось девять пациентов. На искусственной вентиляции легких находится один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Всего в Эстонии сделано более 130 000 тестов, из них 1,67% оказались положительными.

В свою очередь в Литве вчера Covid-19 был подтвержден у 26 человек.

Как сообщает Минздрав Литвы, в шести случаях заражение произошло за границей, еще шесть случаев связаны с очагом в Каунасской филармонии, три случая - с каунасским увеселительным заведением Adform kiemelis, один случай - с экскурсией в Каунасе (всего с ней связаны уже 16 случаев Covid-19), один случай - с посещением бара Bardakas в Вильнюсе. В семи случаях неизвестно, как произошло заражение.

С начала пандемии от Covid-19 в Литве умер 81 человек.