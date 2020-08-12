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Видео ⟩ Как в Беларуси стреляли в окна, в прохожих, в тех, кто гулял с собакой, и даже на поражение

Протестующих в Беларуси не просто задерживают - их жестко избивают, разгоняют водометами и стреляют по ним резиновыми пулями. Среди пострадавших - простые прохожие, представители СМИ, белорусские депутаты, подростки. "Медуза" собрала в своем материале все видео этих ужасающих действий...

Внимание! В следующих видео могут содержаться сцены насилия и мат.

Применение водометов, светошумовых гранат и резиновых пуль:

На этих кадрах хорошо видно, как милиция, как она заявляет, «не применяет» водометы и светошумовые гранаты. Собрали главное за этот вечер из Беларуси pic.twitter.com/8a8QSkEw94 — Дождь (@tvrain) August 9, 2020

Вот так выглядят резиновые пули, которыми стреляют в протестующих в Белоруссии. Фото: Елизавета Королькова |@mbkhmedia pic.twitter.com/xG6LoK5rvD — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 11, 2020

Как силовики разъезжают на машинах скорой помощи:

Сотрудник Внутренних Войск в экипировке за рулём скорой помощи в Минске.



Дна нет pic.twitter.com/oTGcRs4HEj — Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020

Первое видео, документирующее использование скорых для транспортировки силовиков при разгоне людей.



По уголовному кодексу Беларуси во время использования войск, в том числе внутренних, — это военное преступление.



Подписывайтесь на онлайн о протестах — https://t.co/UGM8FXelbR pic.twitter.com/OBuOrSsYkC — Алексей Новоселов (@novosyolov) August 12, 2020

Толпой бьют лежачих:

6 на 1, лежачего. Покажите всем в России, кто считает, что Лукашенко молодец и «наводит порядок». Вот поэтому за Лукашенко и не проголосовал народ Беларуси. За такое голосовать невозможно. pic.twitter.com/uhududVszU — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 11, 2020

Ударил каждый!



Каждый из силовиков подошел и ударил мирного задержанного протестующего. Зверства в центре Европы.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus



Максимальный ретвит этого зверства. pic.twitter.com/1gUY9WFOS2 — РБ головного мозга (@belamova) August 11, 2020

Избивают подростков, прохожим угрожают гранатой:

Какой-то кошмар: два ОМОНовца избили 15-летнего парня, гранатой в трясущихся руках угрожали прохожим и звали подкрепление, протащили подростка по земле и сбежали с ним на подъехавшем бусе, снова угрожая людям гранатой.



Достойные люди, патриоты pic.twitter.com/t2DSGathMi — Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020

Жители Барановичей рассказывают, как вечером 10 августа силовики задерживали и избивали их детей-подростков во время акции протеста https://t.co/k3qtkaTgXY



Фото: Intex-press pic.twitter.com/sIrXvG0gkq — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020

Задерживают и бьют журналистов, ломают и отбирают их технику:

Также сообщается о задержании и избиении журналиста https://t.co/HoioC5J7VE Станислава Коршунова. У фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица разбили дисплей камеры. Фотокорреспондент «Нашай Нівы» Надежда Бужан рассказала, что из ее камеры силовики забрали флешку. pic.twitter.com/TAEUd7qdc1 — Onliner (@OnlinerBY) August 11, 2020

Стреляют по окнам и балконам:

В Минске силовики целятся людям в окна. pic.twitter.com/KoxcaeBloN — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

В Каменной Горке ОМОН стреляет по окнам pic.twitter.com/DZwOf8wgzS — Чай з варэннем (@belteanews) August 11, 2020

Стреляют даже в тех, кто вышел погулять с собакой:

Совершенно адское видео из Бреста. В мужчину, который просто вышел погулять с собакой, специально выстрелили силовики.



Он не бежал вместе с протестующими, но в него всё равно выстрелили, причем специально. Видео снимали в километре от столкновений с полицией. pic.twitter.com/XmUeconM4r — baza (@bazabazon) August 11, 2020

Досталось даже депутатам:

В агрогородке Лебедево под Молодечно ОМОН жестко задержал жителей и местного депутата. Они несли коллективное обращение. pic.twitter.com/Iy2XD03rZe — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

В протестующих в Бресте стреляют на поражение:

Как сообщала "Медуза", пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в Бресте во время акции протеста 11 августа сотрудники милиции применили огнестрельное оружие. Позднее публикация была исправлена, пропало слово "огнестрельное".

В Бресте милиция стреляла в протестующих БОЕВЫМИ на поражение! Якобы протестующие вели себя слишком агрессивно и нападали с арматурой pic.twitter.com/QDUBo2Qak9 — Чай з варэннем (@belteanews) August 12, 2020

Последствия избиений:

«Паставілі на калені і білі рукамі, нагамі, шчытамі. Я ў думках развітваўся з сям’ёй».



Затрыманы на «Пушкінскай» распавёў, што стаўленне АМАПу да людзей было такое, нібыта забівалі.https://t.co/j8RjZjro7e pic.twitter.com/qJLrgQGD0D — Белсат TV (@Belsat_TV) August 12, 2020

Больше видео тут: