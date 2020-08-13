Пн, 17.08.2020
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Народ против Лукашенко. В Минске прошел самый многочисленный митинг в истории Беларуси

ФОТО: AP/Scanpix

Неделя, изменившая Беларусь: после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. 

Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

16 августа. Главное:

  • В Минске на площади Независимости у Дома правительства прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Многочисленные жители Беларуси сообщили, что на мероприятие принудительно сгоняли бюджетников, угрожая потерей работы.
  • Второй воскресный митинг у стелы против Лукашенко стал самым массовым в истории независимой Беларуси. После него люди пришли к Дому правительства, и их было гораздо больше, чем на первом митинге.
  • Лукашенко снова созвонился с Путиным, после чего вышел на митинг и пугал танками НАТО.
  • Мирные акции прошли по всей стране.
  • В Гомеле простились с погибшим в ходе протестов 25-летним Александром Вихором.
  • Первый белорусский дипломат поддержал протестующих - это посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.
  • Сотрудники гостелевидения готовы объявить забастовку. Они хотят показывать "правду, а не кулинарные рецепты".
  • Текстовая прямая трансляция:

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