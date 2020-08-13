Пятый вечер протестов в Беларуси: глава МВД извинился, а протесты более мирные

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий: