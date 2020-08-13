Пт, 14.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии
45

Пятый вечер протестов в Беларуси: глава МВД извинился, а протесты более мирные

ФОТО: AP/Scanpix

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий:

13 августа. Главное:

  • Протесты продолжились и вечером 13 августа. Все прошло намного спокойнее и более мирно, чем в предыдущие дни. 
  • В Минске несколько сотен женщин с цветами в руках встали в цепь в знак поддержки пострадавших демонстрантов.
  • Днем 13 августа вооруженные люди пришли в минские офисы "Яндекса" и Uber для проведения обыска. Сотрудники силовых структур покинули офис "Яндекса". Покинули ли они офис Uber, неизвестно, пишет "Медуза". 
  • К забастовке БелАЗа присоединились такие предприятия, как "Гродно-Азот", "Белмедпрепараты", Белгосфилармония, ОАО "Гродножилстрой", "Терразит", "Лидский рынок" и "Керамин". Завод "Терразит" также объявил бессрочную забастовку.
  • С государственных каналов, агентств и изданий продолжают увольняться журналисты. 
  • К протестующим белорусам обратился Илон Маск. Он спросил, чем может помочь. Ответ белорусов - публичная поддержка. 

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ