Пятый вечер протестов в Беларуси: глава МВД извинился, протесты проходят мирно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий:
13 августа. Главное:
- Протесты продолжились и вечером 13 августа. Задержаний и столкновений меньше.
- В Минске несколько сотен женщин с цветами в руках встали в цепь в знак поддержки пострадавших демонстрантов.
- Ранее стало известно, что вооруженные люди пришли в минские офисы "Яндекса" и Uber для проведения обыска. Сотрудники силовых структур покинули офис "Яндекса". Покинули ли они офис Uber, неизвестно, пишет "Медуза".
- К забастовке БелАЗа присоединились такие предприятия, как "Гродно-Азот", "Белмедпрепараты", Белгосфилармония, ОАО "Гродножилстрой", "Терразит", "Лидский рынок" и "Керамин". Завод "Терразит" также объявил бессрочную забастовку.
- С государственных каналов, агентств и изданий массово удаляются журналисты.
- К протестующим белорусам обратился Илон Маск. Он спросил, чем может помочь. Ответ белорусов - публичная поддержка.
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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