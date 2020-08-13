Шестой день после выборов в Беларуси. Ночь без задержаний, люди прощаются с погибшим

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий:
15 августа. Главное:
- Премьеры стран Балтии призвали Беларусь организовать повторные выборы президента
- Работники заводов снова протестуют.
- Лукашенко занялся формированием нового правительства.
- Проходят похороны Александра Тарайковского, который погиб в Минске во время акции протеста 10 августа.
- Милиция и ОМОН воздерживались от массовых разгонов и задержаний.
- У здания правительства в Минске ОМОН опустил щиты, девушки бросились их обнимать.
- Тысячи человек, задержанных накануне, отпущены. Некоторых увозили на "скорой", десятки человек показывали раны от избиений. Задержания в Минске прекратились.
- Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала свое второе видеообращение в ее кабинете - в присутствии двух высокопоставленных силовиков и адвоката.
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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