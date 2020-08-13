Сб, 15.08.2020
Мы не овцы, не было, не народец. Мы работники Минского автомобильного завода и нас не 20 человек. Протестующие работники предприятий в Минске
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Шестой день после выборов в Беларуси. Ночь без задержаний, люди прощаются с погибшим

ФОТО: Reuters/ScanPix

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий:

15 августа. Главное:

  • Премьеры стран Балтии призвали Беларусь организовать повторные выборы президента
  • Работники заводов снова протестуют.
  • Лукашенко занялся формированием нового правительства.
  • Проходят похороны Александра Тарайковского, который погиб в Минске во время акции протеста 10 августа.
  • Милиция и ОМОН воздерживались от массовых разгонов и задержаний.
  • У здания правительства в Минске ОМОН опустил щиты, девушки бросились их обнимать.
  • Тысячи человек, задержанных накануне, отпущены. Некоторых увозили на "скорой", десятки человек показывали раны от избиений. Задержания в Минске прекратились.
  • Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала свое второе видеообращение в ее кабинете - в присутствии двух высокопоставленных силовиков и адвоката.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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