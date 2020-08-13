Пт, 14.08.2020
Вроде, и хочет, и желание есть, но он разгоняется и падает. Тогда мы предлагаем бросить этот вид спорта, потому что бывают такие случаи, когда после падения можно остаться инвалидом. Тренер Николай Кокин
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  • Шестой день после выборов в Беларуси. Тысячи задержанных отпущены, протестующие обнимаются с ОМОН
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Шестой день после выборов в Беларуси. Тысячи задержанных отпущены, протестующие обнимаются с ОМОН

ФОТО: AP/Scanpix

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий:

14 августа. Главное:

  • Протесты продолжились, но стали спокойнее. 
  • Милиция и ОМОН воздерживались от массовых разгонов и задержаний.
  • У здания правительства в Минске ОМОН опустил щиты, девушки бросились их обнимать.
  • Тысячи человек, задержанных накануне, отпущены. Некоторых увозили на скорой, десятки человек показывали раны от избиений. Задержания в Минске прекратились.
  • Светлана Тихановская записала первое за несколько дней видеообращение и позвала жителей Беларуси на улицы. Она попросила глав городов обеспечить безопасность участников демонстраций.
  • Александр Лукашенко сказал, что он пока жив и не находится за границей.
  • Заводы в стране встали - работники митингуют против Лукашенко.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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