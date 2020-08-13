Пт, 14.08.2020
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Шестой день протестов в Беларуси: массовые задержания прекратились, начали выпускать задержанных

ФОТО: AFP/SCANPIX

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий:

14 августа. Главное:

  • Протесты продолжились, но стали спокойнее и проходили в виде цепей. 
  • Милиция и ОМОН воздерживались от массовых разгонов и задержаний.
  • "Цепи солидарности" создавали сотрудники профессиональных коллективов - Белорусской железной дороги, Белорусской государственной филармонии, бывшие сотрудники Белтелерадиокомпании. 
  • Протестовать массово вышли медработники.
  • Впервые с начала протестов на прямой диалог с участниками акций пошли представители властей. В Жодино, где находится БелАЗ, мэр Дмитрий Заблоцкий днем встретился с бастующими работниками завода. С участниками акций пообщались и мэры отдельных городов.
  • Глава МВД Беларуси извинился за насилие, но его извинение было не так однозначно. 
  • Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов" и дал поручение разобраться со всеми задержаниями и ускорить выход задержанных из изоляторов.
  • Ближе к полуночи из минского изолятора стали массово выпускать задержанных
  • С государственных каналов, агентств и изданий продолжают увольняться журналисты. 
  • К протестующим белорусам обратился Илон Маск. Он спросил, чем может помочь.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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