Чт, 20.08.2020
Тихановская не планировала уезжать из Беларуси. Мы надеемся, что она вернется в ближайшее время, верим, что сейчас ей здесь ничего не угрожает. Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской
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Ситуация в Беларуси: ЕС объявил о санкциях, Лукашенко заговорил о гестапо

ФОТО: AFP/SCANPIX

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

Главное к 20 августа:

  • Евросоюз не признал итоги выборов в Беларуси и решил ввести персональные санкции против тех, кто участвовал в насилии и фальсификациях.
  • Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа.
  • В Беларуси начал работу координационный совет оппозиции.
  • МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список невъездных лиц.
  • Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич созвонился со Светланой Тихановской. Она просила передать жителям Латвии спасибо.
  • Скончался раненый в Бресте во время протестов мужчина.
  • Текстовая прямая трансляция:

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