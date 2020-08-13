Ситуация в Беларуси: оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.
20 августа. Главное:
- Оппозиция заявила, что Лукашенко имеет право участвовать в повторных выборах.
- Тихановская встретилась с премьером Литвы, Цепкало - с представителями МИД Польши.
- На встрече с МИД Польши обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической помощи белорусским протестующим.
- Экс-министр культуры Беларуси перешел в оппозицию. Теперь ему угрожают и предлагают уехать.
- Актер Стивен Фрай выступил с обращением в поддержку мирных протестов в Беларуси.
- Евросоюз не признал итоги выборов в Беларуси и решил ввести персональные санкции против тех, кто участвовал в насилии и фальсификациях.
- Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа.
- В Беларуси начал работу координационный совет оппозиции.
- Текстовая прямая трансляция:
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