Чт, 20.08.2020
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Ситуация в Беларуси: оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа

ФОТО: AFP/SCANPIX

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

20 августа. Главное:

  • Оппозиция Беларуси попросила "срочных встреч" с МВД, КГБ, СК и генпрокуратурой.
  • "Мы обращаемся к силовым структурам": Колесникова записала новое обращение.
  • В Беларуси возбудили уголовное дело из-за создания Координационного совета, но он продолжит работу.
  • Оппозиция заявила, что Лукашенко имеет право участвовать в повторных выборах.
  • Тихановская встретилась с премьером Литвы, Цепкало - с представителями МИД Польши.
  • На встрече с МИД Польши обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической помощи белорусским протестующим.
  • Экс-министр культуры Беларуси перешел в оппозицию. Теперь ему угрожают и предлагают уехать.
  • Актер Стивен Фрай выступил с обращением в поддержку мирных протестов в Беларуси. 
  • Евросоюз не признал итоги выборов в Беларуси и решил ввести персональные санкции против тех, кто участвовал в насилии и фальсификациях.
  • Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа.
  • В Беларуси начал работу координационный совет оппозиции.
  • Текстовая прямая трансляция:

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