Ср, 19.08.2020
Тихановская просила передать большое спасибо народу Латвии за поддержку. Эдгар Ринкевич
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Ситуация в Беларуси: "Спасибо Латвии" от Тихановской, смерть раненного в Бресте и санкции ЕС

ФОТО: EPA/Scanpix

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

Главное 19 августа:

  • Скончался раненый в Бресте во время протестов мужчина.
  • Евросоюз не признал итоги выборов в Беларуси и решил ввести персональные санкции против тех, кто участвовал в насилии и фальсификациях.
  • Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа.
  • В Беларуси начал работу координационный совет оппозиции.
  • МИД Литвы составил список из 32 фамилий (в нем есть Лукашенко), которым предлагает запретить въезд в страну.
  • Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич созвонился со Светланой Тихановской. Она просила передать жителям Латвии спасибо.
  • Текстовая прямая трансляция:

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