Ситуация в Беларуси: "Спасибо Латвии" от Тихановской, смерть раненного в Бресте и санкции ЕС

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.
Главное 19 августа:
- Скончался раненый в Бресте во время протестов мужчина.
- Евросоюз не признал итоги выборов в Беларуси и решил ввести персональные санкции против тех, кто участвовал в насилии и фальсификациях.
- Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа.
- В Беларуси начал работу координационный совет оппозиции.
- МИД Литвы составил список из 32 фамилий (в нем есть Лукашенко), которым предлагает запретить въезд в страну.
- Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич созвонился со Светланой Тихановской. Она просила передать жителям Латвии спасибо.
- Текстовая прямая трансляция:
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