Пт, 21.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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Ситуация в Беларуси: Тихановская дала пресс-конференцию в Литве

ФОТО: AFP/SCANPIX

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

21 августа. Главное:

  • Светлана Тихановская дала в Вильнюсе пресс-конференцию, на которой рассказала, когда вернется в Беларусь.
  • Виктор Цепкало дал пресс-конференцию, на которой в том числе рассказал и том, что Лукашенко верить нельзя.
  • Светлана Тихановская выступила с новым обращением: она снова призвала бастовать.
  • Вечером в четверг в центре Минска снова собралась многотысячная толпа. Прошло без задержаний.
  • Оппозиция Беларуси попросила "срочных встреч" с МВД, КГБ, СК и генпрокуратурой.
  • "Мы обращаемся к силовым структурам": Колесникова записала новое обращение.
  • Текстовая прямая трансляция:

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