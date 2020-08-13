Ситуация в Беларуси: Тихановская дала пресс-конференцию в Литве

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.
21 августа. Главное:
- Светлана Тихановская дала в Вильнюсе пресс-конференцию, на которой рассказала, когда вернется в Беларусь.
- Виктор Цепкало дал пресс-конференцию, на которой в том числе рассказал и том, что Лукашенко верить нельзя.
- Светлана Тихановская выступила с новым обращением: она снова призвала бастовать.
- Вечером в четверг в центре Минска снова собралась многотысячная толпа. Прошло без задержаний.
- Оппозиция Беларуси попросила "срочных встреч" с МВД, КГБ, СК и генпрокуратурой.
- "Мы обращаемся к силовым структурам": Колесникова записала новое обращение.
- Текстовая прямая трансляция:
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