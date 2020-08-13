Ситуация в Беларуси: Тихановская, возможно, возвращается. Оппозиция открыта к России

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.
18 августа. Главное:
- Лукашенко назвал координационный совет белорусской оппозиции "попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями".
- Координационный совет белорусской оппозиции объявил свою цель - новые выборы и мирная передача власти.
- Лукашенко заявил о планах оппозиции вывести Беларусь из Союзного государства с Россией.
- Оппозиция назвала это манипуляцией и выразила готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию.
- Путин поговорил с Меркель и Макроном. Он предостерег Европу от вмешательства в дела Беларуси.
- "Один человек держит в страхе страну уже 26 лет". Тихановская поздравила мужа с днем рождения. Сама она, возможно, скоро вернется в Беларусь.
- МВД Беларуси сообщило о гибели 19-летнего демонстранта под колесами автомобиля. Семья не согласна.
- На площади Независимости в Минске по традиции многотысячный митинг оппозиции.
- В Могилеве прошел митинг за Лукашенко. Там было несколько тысяч человек, выступали чиновники.
- Текстовая прямая трансляция:
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