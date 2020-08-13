Ср, 19.08.2020
Пропаганда из патриотов делает преступников. Светлана Тихановская
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Ситуация в Беларуси: Журналистка из Нидерландов рассказала о ранении в Минске, скончался раненый в Бресте
146

Ситуация в Беларуси: Журналистка из Нидерландов рассказала о ранении в Минске, скончался раненый в Бресте

ФОТО: EPA/Scanpix

Идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

Главное 19 августа:

  • Скончался раненый в Бресте во время протестов мужчина.
  • Во время протестов 9 августа была ранена нидерландская журналистка.
  • Дважды за утро ОМОН разогнал протестующих в Минске.
  • "Прилетело два самолета сотрудников из России". Протестовавших с госканалов не пустили на работу.
  • Более 200 спортсменов из Беларуси готовы отказаться выступать за сборную.
  • Тихановская призвала страны ЕС не признавать выборы в Беларуси.
  • СМИ: В Минске приземлился самолет ФСБ России.
  • Первый белорусский город согласился на требования протестующих.
  • Лукашенко назвал координационный совет белорусской оппозиции "попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями".
  • Координационный совет белорусской оппозиции объявил свою цель - новые выборы и мирная передача власти.
  • Текстовая прямая трансляция:

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ