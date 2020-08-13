Пн, 17.08.2020
Лукашенко запугивает людей надуманной внешней угрозой. Мол, что НАТО концентрирует свои войска у границ Беларуси. Это опасная риторика, которая, по его мнению, готовит почву при необходимости для масштабного вмешательства России в события в Беларуси. Урмас Паэт, евродепутат
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События в Беларуси: Люди снова вышли на улицы, штаб Тихановской призвал бастовать

ФОТО: EPA/Scanpix

Неделя, изменившая Беларусь: после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. 

Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

17 августа. Главное:

  • К вечеру люди снова начали выходить на акцию протеста. Место сбора - площадь Независимости. После этого сотни человек направились к изолятору на Окрестина.
  • Лукашенко заявил о возможности перевыборов. Но только после принятия новой Конституции.
  • Партии Европарламента назвали Лукашенко персоной нон грата и попросили Россию не вмешиваться
  • Глава штаба Тихановской Мария Мороз призвала белорусов бастовать.
  • Евросоюз проведет внеочередной саммит в связи с событиями в Беларуси.
  • Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Рабочие других заводов собрались неподалеку и выступили против Лукашенко.
  • Тихановская в новом видеообращении заявила, что готова стать национальным лидером перед новыми выборами.
  • К забастовке присоединились более трехсот сотрудников государственного телевидения.
  • Великобритания не признает результатов белорусских выборов.
  • СМИ сообщили о грузовиках Росгвардии, следовавших в сторону границы с Беларусью.
  • МИД Латвии вызвал посла Беларуси.
  • Текстовая прямая трансляция:

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