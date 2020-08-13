События в Беларуси: мирные протесты по всей стране, Лукашенко рассчитывает на Россию

Неделя, изменившая Беларусь: после того, как Александра Лукашенко официально объявили победившим выборы президента, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко.
Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.
Главное к 16 августа:
- Лукашенко позвонил Владимиру Путину. Президенты уверены, что все проблемы будут вскоре решены.
- Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось возможностью его бегства в Россию.
- Лукашенко в Генштабе: при первом же нашем запросе в случае внешних военных угроз Россией будет оказана всесторонняя помощь.
- Опубликовано видео, как в Минске погиб Александр Тарайковский. У него ничего не было в руках. МВД утверждало, что он бросал бомбу.
- Тысячи людей собрались почтить память погибшего протестующего в Минске Александра Тарайковского.
- Сотрудники гостелевидения готовы объявить забастовку. Они хотят показывать "правду, а не кулинарные рецепты". Поддержать сотрудников к зданию телерадиокомпании пришли сотни человек.
- Критики Лукашенко - Степан Путило (создатель Telegram-канала Nexta) и Валерий Цепкало (претендент на пост президента Беларуси) объявлены в межгосударственный розыск.
- Текстовая прямая трансляция:
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