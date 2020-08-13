События в Беларуси: в Минске простились с погибшим, Лукашенко позвонил Путину

Неделя, изменившая Беларусь: после того, как Александра Лукашенко официально объявили победившим выборы президента, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. Следим за развитием событий в соседнем государстве: