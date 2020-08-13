События в Беларуси: в Минске простились с погибшим, Лукашенко позвонил Путину

Неделя, изменившая Беларусь: после того, как Александра Лукашенко официально объявили победившим выборы президента, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. Следим за развитием событий в соседнем государстве:
15 августа. Главное:
- Лукашенко позвонил Владимиру Путину. Президенты уверены, что все проблемы будут вскоре решены.
- Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось возможностью его бегства в Россию.
- Премьеры стран Балтии призвали Беларусь организовать повторные выборы президента.
- Тысячи людей собрались почтить память погибшего протестующего в Минске Александра Тарайковского.
- Накануне у здания правительства в Минске ОМОН опустил щиты, девушки бросились их обнимать.
- Тысячи человек, задержанных ранее, отпущены. Некоторых увозили на "скорой", десятки человек показали раны от избиений. Задержания в Минске прекратились.
- Текстовая прямая трансляция:
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