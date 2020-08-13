Вс, 16.08.2020
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В Минске две акции: за и против Лукашенко. Бюджетников привезли организованно

Александр Лукашенко на совещании в Генштабе

ФОТО: Reuters/ScanPix

Неделя, изменившая Беларусь: после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко. 

Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве. 

16 августа. Главное:

  • В 12:00 в Минске начался митинг в поддержку Александра Лукашенко. Многочисленные жители Беларуси сообщили, что на мероприятие принудительно сгоняли бюджетников, угрожая потерей работы.
  • В свою очередь оппозиция в 14:00 намерена ТАМ ЖЕ провести марш "За свободу". Акции ожидаются и на центральных площадях других белорусских городов.
  • В Гомеле прощаются с погибшим в ходе протестов 25-летним Александром Вихором.
  • Первый белорусский дипломат поддержал протестующих - это посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.
  • Накануне Лукашенко позвонил Владимиру Путину. Президенты уверены, что все проблемы будут вскоре решены.
  • Опубликовано видео, как в Минске погиб Александр Тарайковский. У него ничего не было в руках. МВД утверждало, что он бросал бомбу.
  • Сотрудники гостелевидения готовы объявить забастовку. Они хотят показывать "правду, а не кулинарные рецепты".
  • Текстовая прямая трансляция:

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