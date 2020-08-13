В Минске две акции: за и против Лукашенко. Второй митинг стал самым массовым в истории Беларуси

Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.