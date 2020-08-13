9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко. С этим не согласны оппозиция и жители, уверенные, что результаты выборов были сфальсифицированы. После этого начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. RUS TVNET ведет онлайн-трансляцию событий:
13 августа. Главное:
- Протесты продолжились и в ночь на 13 августа. Задержаний и столкновений было меньше.
- Протесты снова были локальными, люди выходили на дороги рядом с домами.
- Глава МВД Беларуси поручил не трогать журналистов на акциях протеста. Но задержания все же были.
- У большей части жителей Беларуси снова доступен интернет.
- Весь вечер 12 августа появлялись видеоролики с бывшими (и не только) военнослужащими и милиционерами - они выбрасывали свою форму, призывая силовиков перестать применять силу к протестующим.
- Утром власти Литвы допускали, что Светлана Тихановская запишет обращение или поговорит с журналистами. Этого не случилось.
- В Минске несколько сотен женщин с цветами в руках встали в цепь в знак поддержки пострадавших демонстрантов.
- Бизнесмен Микита Микадо, уроженец Беларуси, живущий сейчас в США, пообещал финансовую помощь силовикам, которые хотят "перейти на сторону добра".
- Ранее стало известно, что вооруженные люди пришли в минские офисы "Яндекса" и Uber для проведения обыска. Сотрудники силовых структур покинули офис "Яндекса". Покинули ли они офис Uber, неизвестно, пишет "Медуза".
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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