Фестиваль общения LAMPA объявляет программу!

Главная тема фестиваля - "вместе" - в этом году объединяет неизменно широкий круг практических и глобальных вопросов - от эмоционального здоровья и школьного образования до отношений Латвии и России после пандемии. LAMPA приглашает всех, кому есть что сказать, и всех, кто готов выслушать, принять участие в обмене идеями, отточить ум и расширить свой кругозор. Более чем 200 мероприятий можно будет посмотреть в прямом эфире на веб-сайте фестиваля festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также поучаствовать лично, посетив фестивальные студии в Цесисе, Риге и Резекне.

"Несмотря на то, что Covid-19 создал много препятствий проведению фестиваля в этом году, мы нашли новые решение, чтобы LAMPA засияла неизменно ярко. В этом году фестиваль будет проходить не два, а целых четыре дня, и к тому же станет доступным как никогда ранее! Благодаря сотрудничеству с нашими партнёрами LMT Straume и Telia Latvia к фестивалю можно будет подключиться практически из любой точки мира. А физически мы станем еще ближе к резекненцам и рижанам, потому что впервые в истории фестиваля будем ждать посетителей не только в студии в Цесисе, но и в студиях Риги и Резекне", - делится новостями Иева Морица, директор Фестиваля общения LAMPA.

Темы и форматы мероприятий фестиваля также сохранились обширными и привлекательными, подтверждая, что LAMPA - это фестиваль для всех поколений и интересов. Мероприятия пройдут, как и на латышском, так и на русском и английском языке, а отдельным мероприятиям будет даже обеспечен перевод на язык жестов.

Программа мероприятий на русском языке: https://festivalslampa.lv/ru/programma/programma?applocale=ru&

В этом году LAMPA будет особенно привлекательной для практиков, потому что помимо глобальных и, казалось бы, неисчерпаемых тем для разговоров (демократия, ценности, либерализм, национализм и т.д.), будет возможность получить практические советы для улучшения повседневной жизни. Например, как позаботиться о зрении, как следовать "зеленому" стилю жизни, как помочь скорбящему человеку. Родители смогут участвовать в дискуссиях о моббинге в школах и эмоциональном здоровье детей, о том, как мотивировать своих детей заниматься спортом или как поладить со своим подростком. Для самих подростков и молодых людей в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии уже третий год подряд пройдёт программа "Īssavienojums / Короткое замыкание", мероприятия которой организуют молодые люди со всей Латвии.