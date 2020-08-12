Фестиваль общения LAMPA объявляет программу!

С 2 по 5 сентября, в необычное для фестиваля время и в необычном формате, но с привычным размахом по всей Латвии, пройдет шестой Фестиваль общения LAMPA.
Главная тема фестиваля - "вместе" - в этом году объединяет неизменно широкий круг практических и глобальных вопросов - от эмоционального здоровья и школьного образования до отношений Латвии и России после пандемии. LAMPA приглашает всех, кому есть что сказать, и всех, кто готов выслушать, принять участие в обмене идеями, отточить ум и расширить свой кругозор. Более чем 200 мероприятий можно будет посмотреть в прямом эфире на веб-сайте фестиваля festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также поучаствовать лично, посетив фестивальные студии в Цесисе, Риге и Резекне.
"Несмотря на то, что Covid-19 создал много препятствий проведению фестиваля в этом году, мы нашли новые решение, чтобы LAMPA засияла неизменно ярко. В этом году фестиваль будет проходить не два, а целых четыре дня, и к тому же станет доступным как никогда ранее! Благодаря сотрудничеству с нашими партнёрами LMT Straume и Telia Latvia к фестивалю можно будет подключиться практически из любой точки мира. А физически мы станем еще ближе к резекненцам и рижанам, потому что впервые в истории фестиваля будем ждать посетителей не только в студии в Цесисе, но и в студиях Риги и Резекне", - делится новостями Иева Морица, директор Фестиваля общения LAMPA.
Темы и форматы мероприятий фестиваля также сохранились обширными и привлекательными, подтверждая, что LAMPA - это фестиваль для всех поколений и интересов. Мероприятия пройдут, как и на латышском, так и на русском и английском языке, а отдельным мероприятиям будет даже обеспечен перевод на язык жестов.
Программа мероприятий на русском языке: https://festivalslampa.lv/ru/programma/programma?applocale=ru&
В этом году LAMPA будет особенно привлекательной для практиков, потому что помимо глобальных и, казалось бы, неисчерпаемых тем для разговоров (демократия, ценности, либерализм, национализм и т.д.), будет возможность получить практические советы для улучшения повседневной жизни. Например, как позаботиться о зрении, как следовать "зеленому" стилю жизни, как помочь скорбящему человеку. Родители смогут участвовать в дискуссиях о моббинге в школах и эмоциональном здоровье детей, о том, как мотивировать своих детей заниматься спортом или как поладить со своим подростком. Для самих подростков и молодых людей в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии уже третий год подряд пройдёт программа "Īssavienojums / Короткое замыкание", мероприятия которой организуют молодые люди со всей Латвии.
Школа будущего, неформальное образование, развитие на протяжении всей жизни – вечно актуальная тема образования не будет забыта и в этом году благодаря патрону образовательного контента Swedbank Latvija. А также культура и искусство, психическое и физическое здоровье, экономика и политика, окружающая среда и общество, технологии. Все эти актуальные для современного общества вопросы будут охвачены, как и в дискуссиях и беседах, так и практических мастерских и лекциях, а также в шоу, спектаклях и играх, сдобренных легкостью, юмором и развлечениями.
В этом году более половины мероприятий фестиваля пройдет очно - с учетом требований всех мер безопасности. Посетителей будут ждать в Риге (студия "Замок света" в Национальной библиотеке Латвии, студия Splendid Palace, студия образования Swedbank на Баласта дамбис), в Цесисе (Видземский концертный зал "Цесис") и в Резекне (в посольстве Латгалии GORS). Также некоторые организаторы фестиваля откроют для посещения свои офисы, дворы и другие места проведения фестиваля. Однако следует учесть, что количество мест будет ограничено. Студии LAMPA можно будет посетить либо ожидая в очереди и соблюдая дистанцию, либо предварительно зарегистрировавшись для посещения. Информацию о возможностях посещения мероприятия можно найти на сайте фестиваля рядом с описанием каждого мероприятия.
Еще одна новинка этого года - официальные места совместного просмотра LAMPA по всей Латвии и во всем мире. Заявить своё место может любой желающий вплоть до проведения фестиваля, а уже с середины августа на веб-странице фестиваля можно будет ознакомиться с картой, где будут указаны все места.
Чтобы не растеряться в широком предложении фестиваля и не пропустить желанное событие, каждый имеет возможность составить свою собственную программу, используя инструмент "Моя программа", доступный на сайте фестиваля. Он позволяет выбирать события в соответствии с понравившейся категорией и создавать список интересующих вас событий простым и понятным способом, который также можно легко просмотреть на телефоне.
Более подробная информация: https://festivalslampa.lv/ru
В команде фестиваля – Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White, рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды для открытого общества, Европейский фонд культуры, Фонд Конрада Аденауэра, кинотеатр Splendid Palace, Национальная библиотека Латвии, а также компании Latvijas Finieris, Enefit, DPD Latvija и Latvijas Valsts meži. Прямую трансляцию фестиваля обеспечивают LMT Straume и Telia Latvia.
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