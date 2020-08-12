В Шотландии в результате крушения поезда погибли три человека

В Шотландии в графстве Абердиншир в результате схода с рельсов поезда погибли, по меньшей мере, три человека, включая машиниста поезда.
На место ЧП были вызваны около 30 машин Неотложной медицинской помощи. Шесть человек доставлены в больницу, однако отмечается, что их травмы не угрожают их жизни.
Допускается, что поезд сошел с рельс из-за сильных ливней, которые стали причиной затоплений во многих районах в центральной и восточной частях Шотландии.
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