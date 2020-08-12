В Шотландии в результате крушения поезда погибли три человека

На место ЧП были вызваны около 30 машин Неотложной медицинской помощи. Шесть человек доставлены в больницу, однако отмечается, что их травмы не угрожают их жизни.

Допускается, что поезд сошел с рельс из-за сильных ливней, которые стали причиной затоплений во многих районах в центральной и восточной частях Шотландии.