"ПСЖ" впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Четвертьфинальный поединок между "ПСЖ" и "Аталантой" состоялся в среду вечером на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне. Счёт в матче на 26-й минуте открыла итальянская команда благодаря голу колумбийского нападающего Дувана Сапаты.

Казалось, что "Аталанта" близка к очередной сенсации, но на 90-й минуте защитник парижан Маркиньос счёт сравнял, а в компенсированное время встречи форвард Эрик Шупо-Мотинг вывел "ПСЖ" вперёд - 2:1.

Стоит отметить, что "ПСЖ" в последние три сезона не мог пройти дальше 1/8 финала. Парижский клуб вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года, когда на этой стадии проиграл "Милану".

В полуфинале Лиги чемпионов клуб из Парижа встретится с победителем пары "РБ Лейпциг" - "Атлетико". Поединок между этими командами состоится вечером 13 августа.